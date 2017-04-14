Ensonhaber.com'a dön

Cüneyt Çakır Arabistan'da maç yönetecek

Cüneyt Çakır, El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın yapılacak şampiyonluk maçında düdük çalacak.

Yorum Yap

Cüneyt Çakır Arabistan'da maç yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın oynanacak şampiyonluk maçını yönetecek.

TFF İZİN VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen daveti, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla maçta görev alacak.

Başkent Riyad'daki 67 bin kişi kapasiteli Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan Khalid Alturais olacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM