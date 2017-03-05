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Cüneyt Çakır Napoli-Real Madrid maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Napoli-Real Madrid maçını yönetecek.

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Cüneyt Çakır Napoli-Real Madrid maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 7 Mart 2017 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasını yönetecek.

MAÇ İTALYA'DA OYNANACAK

İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

30. MAÇINA ÇIKIYOR

Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4., toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.

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