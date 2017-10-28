Cüneyt Çakır: Yanlış karar verince üzülüyoruz

Mücadelenin ardından konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR'da hakemin yorumunda olan kararlara müdahale edilmeyeceğinin altını çizerek, "Gol kararı, penaltı kararı, ihraç ya da yanlış ihraç konularına müdahale ediliyor. Onu dışındaki konulara kesinlikle müdahale edilmiyor. Bugün kritik bir karar oldu, topun gol çizgisini geçip geçmediğine baktık, hakem zaten anında orada kontrol ederek gol kararını vermişti. Böyle pozisyonlarda yanlış bir karar varsa VAR hakemi maçın hakemi ile iletişim kurarak doğru kararı vermesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"İTALYA VE ALMANYA'DA YARARLI OLDU"

Teleset Mobilya Akhisarspor'un attığı golde topun çizgiyi geçtiği kararını VAR ile 10 saniyede verdiklerini vurgulayan Namoğlu, şunları söyledi:

"Bugün müdahil olabileceğimiz başka bir pozisyon da olmadı. Bugünkü çalışmalar olumlu geçmiştir. Gelecek haftalarda çok daha faydalı ilerleyecektir. VAR sistemi İtalya'da devam etmektedir. Rosetti geniş bir şekilde bize bunu aktarmaktadır. Bize de bu eğitimi vermektedir. İtalya'da yapılan istatistiklerde VAR sisteminden sonra faul sayılarının azaldığı, penaltıların arttığı, ihraçların ve ihtarların da azaldığı görülüyor. Bu, oyuncuların sahada daha dikkatli davrandığını gösteriyor. VAR sisteminin yararlı olduğunu İtalya ve Almanya'daki denemeler gösteriyor."

"VAR NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?"

VAR ile hakemlerin tembelleşeceği yönündeki yorumlara katılmadığını da dile getiren Namoğlu, "Hakemler tembelleşmez. Hakemler sahada maçı nasıl yönetiyorsa öyle yönetmeye devam edecekler ama tartışmalı pozisyonlarda VAR devreye girecek. Ofsayt ve benzeri pozisyonlarda yardımcı hakem bayrağını kaldırır ama maçın hakemi aynı kararda değilse pozisyonu devam ettirebilir, daha sonra VAR ile son kararını verir." değerlendirmesinde bulundu.

CÜNEYT ÇAKIR VAR HAKKINDA KONUŞTU

VAR'ın ülke futboluna hayırlı olmasını dileyen hakem Cüneyt Çakır da yeni sistem hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Maçla bize gelen görüntü arasındaki fark 0,4 saniye. Yani statta izliyormuş gibiyiz. Operatör tecrübeli olduğu için biz de çevrim dışı olarak sürekli antremanlarımızı yapacağız. Bugün gol kararını 10 saniye gibi çok kısa bir sürede verdik. Herkesin kafasında şöyle bir endişe var: 'Acaba oyun çok duracak mı?' Böyle bir pozisyona oyuncuların itiraz ettiğini ve oyunun ne kadar durduğunu hayal edin, bir de 10 saniyede karar verildiğini düşünün. Bu nedenle VAR çok faydalı olacak, belki de oyunun süresini uzatmış olacağız."

Cüneyt Çakır: Yanlış karar verince üzülüyoruz VİDEO

"ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Hakemlerin hiçbir zaman hata yapmak istemediklerinin altını çizen Çakır, "Yanlış karar verince biz de üzülüyoruz. Hiçbir takımın haksız şekilde maçı kaybetmesini istemeyiz, önemli olan adil yönetmektir. 10 saniye sonra doğrusunu buluyorsak ne mutlu bize. Kulüplerimiz VAR sistemini ne kadar istiyorsa biz hakem camiası olarak da bu uygulamanın bir an önce başlamasını istiyoruz. Çünkü çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Şu an çevrim dışı kullanıyoruz. İnşallah en yakın zamanda çevrim içi olarak bunu kullanacağız. Futbol bir hata oyunudur, bu sistemde de hatalar olacaktır ama en önemlisi oyunun sonucuna etki eden, bariz hatalardan bu sistemle kurtulacağız. Gri pozisyonlara zaten karışmıyoruz, bariz hatalarda video hakem devreye girecek. IFAB tarafından yapılacak herkesin kabul ettiği tek protokolle inşallah kullanmaya başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı