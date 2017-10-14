Cüneyt Çakır: Zirvedeyiz

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Milliyet'ten Cemal Ersen'e verdiği röportajında Türk hakemlerinin gidişatına dair açıklamalarda bulundu. Çakır, Türk hakmelerinin iyi bir seviyede olduğunu belirtti.

"GIPTA İLE BAKIYORLAR BİZE"

Çakır röpotajında şunları söyledi: "Ülkemiz futbolunun marka değeri ve kalitesi açısından Avrupa'da beş veya altıncı olduğu söyleniyor. Ben de Türk hakemliği için bir şey söyleyeyim. Bu konuda mütevazı olamam. Hakemlerimizin Avrupa'daki performansı ile biz de en zirvedeyiz. Hem uluslararası alandaki performansları, hem temsil yetenekleri ile takdir ediliyorlar. Dört kıtada düdük çaldık. Gittiğiniz her yerde gösterilen ilgiden ve memnuniyetten anlıyorsunuz bunu. Koşullarımızı anlatıyorum, gıpta ile bakıyorlar bize."





Türk hakemliğinin Yıldırım Demirören döneminde altın çağını yaşadığını dile getiren Cüneyt Çakır, "Profesyonel hakemliğin sağladığı olanaklar Avrupa'nın pek çok ülkesinde yok. Portekiz'de de profesyonellik var ama bizim yarımızı kazanıyorlar.

"DEMİRÖREN DÖNEMİNDE ÇOK ÖNEMLİ İLKLER YAŞADIK"

Sayın Federasyon Başkanımız Yıldırım Demirören dönemide hakemlik adına çok önemli ilkler yaşadık. Profesyonel hakemliğin sağladığı olanaklar Avrupa'nın pek çok ülkesinde yok. Son olarak Protekiz'de meslektaşlarımızlar konuştuk. Orada da profesyonellik var ama bizim kazandığımızın yarısını alıyorlar. Şunun için altını çiziyorum: Porfesyonel hakemliğin bize büyük katkıları oldu. Kendimizi daha özgür, güvenli ve mutlu hissediyoruz" dedi.

Çakır ayrıca tüm hakemlere sağlık sigortası yapılması gerektiğini söyleyerek Başkan Demirören'den bu konuyla ilgilenmesini rica etti.