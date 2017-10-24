Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın derbideki performansı tatmin edici bulundu.

NOTU 7.8 OLARAK BELİRLENDİ

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu belirtildi. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı derbide hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesi Çakır'ın yönetiminden memnun değildi.

Tartışmalı penaltı pozisyonlarının yaşandığı maçta, Belhanda'ya kırmızı kartı çıkartan Çakır, Fenerbahçe'nin bir golünü de faul nedeniyle geçersiz saymıştı.

Cüneyt Çakır'ın derbide aldığı not olan 7.8'in karşılığı ise 'Tatmin edici' anlamına geliyor.

Hakem Not Çizelgesi;

9 ile 10 arası Mükemmel performans (kusursuz)

8,5 ile 8,9 Çok iyi (çok beğenilen performans)

8 ile 8,4 İyi (verimli performans)

7,5 ile 7,9 Tatmin edici (geliştirilmesi gereken yönleri var)

7 ile 7,4 Vasat performans (beklentilerin altında)

6 ile 6,9 Zayıf performans (oldukça yetersiz)

5 ile 5,9 Çok zayıf performans (kabul edilemez)