Ensonhaber.com'a dön

Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık

Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'de curling kızlarda Türkiye A Takımı Rusya'yı 6-4 yenerek 4'te 3 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Yorum Yap

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, grup maçında Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı Rusya'yı yendi. Türkiye A takımı, gruptaki 4 maçtan 3'ünde galip gelerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.

Maçlar sonucu Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, oyuncuları tebrik ederek, yarı finale yükselen Türkiye A takımına yarınki yarı finalde başarı diledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM