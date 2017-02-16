Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, grup maçında Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.
4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı Rusya'yı yendi. Türkiye A takımı, gruptaki 4 maçtan 3'ünde galip gelerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.
Maçlar sonucu Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, oyuncuları tebrik ederek, yarı finale yükselen Türkiye A takımına yarınki yarı finalde başarı diledi.