Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık

Aziz Yıldırım'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini itiraf eden Advocaat, ''Yeterince para kazandım. Kararsızım'' dedi.

Veda etmek için Florya'ya gelen Riekerink, forma imzalatmak isteyen bir taraftara ters davrandı.

Dün yeni takımı Galatasaray ile ilk antrenmanına çıkan Igor Tudor, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

8

Sneijder'den Tudor yorumu

Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.