Curry ve Durant Warriors'u galibiyete taşıdı

NBA'e 7 maçla devam edildi.

CURRY VE DURANT'TEN 65 SAYI

Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da konuk ettiği Trail Blazers karşısında 125-117'lik skorla kazanarak üst üste 4'üncü, sezonun 31. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ın galibiyetinde, iki yıldızı Stephen Curry ve Kevin Durant'in kaydettiği 65 sayı etken rol oynadı. Curry'nin 35 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle tamamladığı mücadelede, Durant de 30 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Klay Thompson 14, Zaza Pachulia ise 13 sayı buldu.

Sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta CJ McCollum'un 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk ekipte Allen Crabbe 18, Mason Plumlee 16, Al-Farouq Aminu 12, Evan Turner ise 11 sayı kaydetti.

BULLS, CAVALIERS'İ DEPLASMANDA GEÇTİ

Doğu Konferansı takımlarının karşılaştığı maçta Chicago Bulls, Quicken Loans Arena'da konuk olduğu lider Cleveland Cavaliers'ı 106-94 mağlup etti.

Bu sezon 18. maçını kazanan Bulls'ta 20 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik performans sergileyen Jimmy Butler, galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Taj Gibson 18, Doug McDermott 17, Nikola Mirotic 16, Michael Carter-Williams 13 sayı üretti.

Üç maç sonra kaybederek 8. yenilgisini yaşayan son şampiyon Cavaliers'ta LeBron James'in 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Karşılaşmaya Kyrie Irving ve Kevin Love gibi yıldızlarından yoksun çıkan ev sahibi takımda Jordan McRae 21, Channing Frye 15 sayı attı.

HORNETS, THUNDER'I MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Charlotte Hornets, Time Warner Cable Arena'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 123-112'lik skorla geçti.

İki maç sonra kazanarak 20. galibiyetine uzanan Hornets'ta Nicolas Batum 28, Kemba Walker 20, Frank Kaminsky 17 sayılık katkı sağladı. Ev sahibi takımda Michael Kidd-Gilchrist 14 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezon 15. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 6'ncısı Thunder'da Russell Westbrook 33 sayı, 15 ribaunt, Steven Adams 18 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Bu arada Thunder'ın yıldızı Westbrook'un, ilk periyodun sonlarında mola için kenara giderken pota altına doğru attığı top, hakemin başına çarptı. Westbrook, hakeme topu kasti şekilde atmadığı yönünde itirazda bulunsa da teknik faulle cezalandırıldı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 123-112

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 92-111

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 104-105

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 94-106

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 115-106

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 125-117

Sacramento Kings-Miami Heat: 102-107