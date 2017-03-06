Curry'den yeni 3 sayı rekoru

NBA'de Batı Konferansı lideri Golden Stete Warriors, Madison Square Garden'da konuk olduğu New York Knicks'i 112-105 mağlup ederek 62. maçında 51. galibiyetini aldı.
CURRY'DEN YENİ REKOR
Warriors'ta 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Curry galibiyette başrol oynadı. Mücadelede 13'te 5 üç sayılık basket atan Curry, kariyerinde 1.833 üçlük isabetine ulaştı.
Curry bu alanda NBA'de tüm zamanların en fazla isabet bulan isimleri sıralamasında Chauncey Billups'ı geride bırakarak 10'uncu basamağa yükseldi.
Yıldız basketbolcunun önünde 1.903 isabete sahip Joe Johnson bulunuyor. Karşılaşmada Knicks adına Derrick Rose 28 ve Kristaps Porzingis 24 sayı üretti.