Daçka 2'de 2 yaptı

ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Darüşşafaka, sahasında Hırvatistan ekibi Cedevita'yı 85-83 yendi.

Karşılıkla basketlerle başlayan maçta Cedevita, Cherry'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Hırvat temsilcisi, kalan bölümde Nichols ve Murphy'in ürettiği sayılarla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altını etkili kullanan Cedevita, Ukic ve Nichols'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 37-31. Hırvatistan temsilci, Dzanan Musa'nın serbest atıştan bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-43. Cedevita, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

DAÇKA YİNE KAZANDI

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 43-48. Yeşil-beyazlılar, Johnson ve Wilbekin ile sayılar üretmeye devam etse de Cedevita, final periyoduna 63-59 önde girdi. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Darüşşafaka, Cummings'in üst üste sayılarıyla 33. dakikayı 68-65 önde geçti.

Çabuk toparlanan Cedevita, Katic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla 36. dakikada 70-68 öne geçti. Johnson ile pota altını etkili kullanan Darüşşafaka, Cedevita karşısında sahadan 85-83 galip ayrıldı. Darüşşafaka grupta ikinci maçını da kazandı. Cedevita ise ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.