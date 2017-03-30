DAÇKA Brose Bamberg'i uzatmalarda devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Almanya ekibi Brose Bamberg ile karşı karşıya geldi.
Play-off'a kalma mücadelesi veren Darüşşafaka Doğuş, bu maç öncesi ligde 14 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, Brose Bamberg ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyordu.
SEZONUN İLK YARISINDA DA KAZANMAYI BAŞARMIŞTI
Öte yandan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Darüşşafaka Doğuş 72-70 kazanmıştı.
Brose Bamberg: 97 - Darüşşafaka Doğuş: 99
Salon: Brose Arena (Almanya)
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya), Sergio Silva (Portekiz)
Brose Bamberg: Darius Miller, Fabien Causeur, Nicolo Melli, Nikos Zisis, Vladimir VeremeenkoBaşantrenör: Andrea Trinchieri
Darüşşafaka Doğuş: Adrien Moerman, Ante Zizic, Brad Wanamaker, Dairis Bertans, Will ClyburnBaşantrenör: David Blatt
1. Periyot Sonucu: 22-14
2. Periyot Sonucu: 40-29 (18-15)
3. Periyot Sonucu: 58-55 (18-26)
4. Periyot Sonucu: 84-84 (26-29)
Uzatma Periyodu Sonucu: 97-99 (13-15)