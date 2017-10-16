Daçka Galatasaray'ı mağlup etti

Ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil eden Darüşşafaka Basketbol ve Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldiler.

DAÇKA İLK YARI ÖNDE KAPATTI

Maçın ilk çeyreğinde Darüşşafaka Basketbol, ön alanda yaptığı baskılı savunma ile Galatasaray Odeabank'ı hataya zorlayarak beş dakikalık bölümü 13-3'lük skorla önde geçmeyi başardı. Farkı daha da arttıran Darüşşafaka, son 3 dakikalık bölüme 20-7 önde girse de özellikle Göksenin Köksal'ın savunmadaki çabaları, Emir Preldzic'in hücumdaki yönlendiriciliği ile tekrar hareketlenen Galatasaray Odeabank, farkı azaltarak çeyreğin 26-19 sonlanmasını sağladı.

İkinci çeyreğe Rakeem Christmas ve Emir Preldzic’in basketleriyle başlayan Galatasaray, 3:10 kala 31-33 ile öne geçmeyi başardı ki maçın başındaki 2-3’ten sonra ilk kez öne geçmiş oldular. Fakat Darüşşafaka, Cummings ve Wilbekin ile reaksiyon göstererek ilk yarıyı 40-36 önde geçti.

KAZANAN EV SAHİBİ DAÇKA OLDU

Üçüncü çeyrekte Rakeem Christmas-DaJuan Summers ikilisiyle etkili olan Galatasaray Odeabank maçı kafa kafaya götürse de son çeyrek öncesi avantajlı skoru elde edemedi. Üstünlüğün sık sık el değiştirdiği çeyreğin sonunda yine Wilbekin’in bulduğu basket çeyreği 54-50 Darüşşafaka lehine sonlandırdı. Maçın final periyodunda Hopson ve Hardy ile etkili olan Galatasaray, skorda öne geçmeyi de başardı.

Özellikle JaJuan Johnson ile rakibine cevap vermek isteyen ev sahibi Darüşşafaka, maçın son 2:26’lık bölümüne 64-67 geride girmesine rağmen Galatasaray’ın hataları sonucunda maçın bitimine 15 saniye kala 68-67 üstünlüğü yakaladı. Son hücumda Hopson ve Preldzic ile yakaladığı şansları değerlendiremeyen rakibi karşısında Darüşşafaka 69-67 ile galip gelen taraf oldu.