Daçka Karşıyaka'yı devirdi

Bu sonucun ardından Darüşşafaka 2. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya pota altında Egemen Güven'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 2. dakikada Wood'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 7-2 öne geçti. Eric'in boyalı alanda ürettiği skorlarla toparlanan Darüşşafaka, çeyreğin bitimine 22 saniye kala Johnson'ın smacıyla eşitliği yakaladı (19-19) ve ilk periyot bu skorla tamamlandı.
KARŞIYAKA 3. KEZ MAĞLUP
Müsabakanın ikinci çeyreğine Wilbekin'in sayılarıyla giren Darüşşafaka, Eric'in 14. dakikadaki basketiyle farkı 5'e yükseltti: 29-24. Karşılıklı basketlerle geçilen periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü bırakmayan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 36-31 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Darüşşafaka, Wilbekin'in 22. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle farkı çift hanelere yükseltti: 43-33. Eric'in pota altındaki etkili performansıyla farkı açan ev sahibi ekip, 27. dakikada Emircan Koşut'un isabetiyle farkı 20 sayıya taşıdı: 55-35. Savunma sertliğini artıran misafir takım, Jones, Metin Türen ve Berk Uğurlu'nun üst üste buldukları isabetlerle 29. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 56-43.
Son periyoda Darüşşafaka 59-45 üstün girdi. Mücadelenin son çeyreğine yeşil-kırmızılılar, Jones'ın dış atıştan bulduğu basketle başladı. Bell ve Wilbekin'in skorer oyunuyla farkın kapanmasına müsade etmeyen Darüşşafaka, sahadan 78-63 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Darüşşafaka adına 17 sayı kaydeden Eric olurken, Johnson 16, Wilbekin 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.