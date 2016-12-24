Daçka'dan Maccabi'ye antrenör transferi

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni başantrenörümüzün Ainars Bagatskis olduğunu açıklamaktan gurur duyarız." ifadesi yer aldı.

2018 SONUNA KADAR TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt'ın birinci yardımcısı olan Ainars Bagatskis'in, 2018 sezonun sonuna kadar takımın başında olacağı bildirildi.

4. ANTRENÖRÜ

Ayrıca 49 yaşındaki teknik adam, bu sezon Maccabi Fox'un Lior Lubin, Rami Hadar ve Erez Edelshtein'dan sonra dördüncü başantrenörü oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş'a 86-84 yenilen Maccabi FOX, ligde 5 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.