Dafne Schippers sezona uçarak başladı

Rio 2016'da kadınlar 200 metrede gümüş kazanan Dafne Schippers, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına iyi başladı.
100 VE 200 METREDE ALTIN KAZANMIŞTI
ABD'd düzenlenen Clay Invitational'da 10.95'lik derecesiyle ilk sırayı alan Hollandalı sprinter, 2017'de 11 saniye barajının altına inen ilk kadın atlet oldu. 24 yaşındaki atleti 11.08'lik derecesiyle Tianna Bartoletta takip etti.
Dafne Schippers, Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 meterde gümüş, 200 metrede altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.