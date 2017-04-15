Dafne Schippers sezona uçarak başladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, rövanş maçının seyircisiz oynanması için UEFA'ya baskı yapan Fransızlara sert bir dille cevap verdi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Emre Mor'un Antalya'da görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası yolda

UEFA'da bir hayli etkili olan Fransız lobisi, ikinci karşılaşmanın seyircisiz oynaması için çalışmalara başladı.