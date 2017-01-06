Dakar Rallisi'nde 5. etap

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Oruro kentleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 24 dakika 3 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Fransız sürücünün, 44 saniye arkasındaki Nani Roma 2'nci, bir dakika 31 saniye gerisindeki Stephane Peterhansel ise 3'üncü oldu.

WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Organizasyonda ikinci kez etap birinciliğine ulaşan Loeb ise 1:09 dakika geriden 2'nciliğe yerleşti.

MOTOSİKLETTE YENİ LİDER SUNDERLAND

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 21 dakika 51 saniyelik zamanıyla Red Bull KTM takımından Sam Sunderland elde etti.

Büyük Britanyalı pilotu, 7:07 dakika geriden Paulo Gonçalves, 7:29 dakika geriden de Adrien van Beveren izledi.

Sunderland böylece en yakın rakibinin 12 dakika önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Bolivya'nın Oruro ile La Paz kentleri arasındaki 513 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.

SIRALAMALAR

Dakar Rallisi'nin 5. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:

Otomobil



Sürücü Ülke Araç Süre 1 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot 14:02:58 saat 2 Sebastien Loeb Fransa Peugeot +1:09 dakika 3 Cyril Despres Fransa Peugeot +4:54 dakika



Motosiklet