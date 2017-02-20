Dani Alves: Barcelona bana yanlış yaptı

Kariyerine Juventus'ta devam eden deneyimli futbolcu Dani Alves, 8 sene geçirdiği Barcelona'dan ayrılış süreci, Cristiano Ronaldo ile arasındaki ilişki ve Katalanların bağımsızlık talebi hakkında ABC gazetesine ses getirecek açıklamalar yaptı.

SAYGISIZCA DAVRANDILAR

Camp Nou'dan ayrılık sürecinin sıkıntılı geçtiğinin altını çizen Brezilyalı, ''Son üç sezonum boyunca her zaman Alves ayrılıyor haberlerini duydum ama hiçbir yönetici benimle yüz yüze konuşmadı. Bana çok yanlış davrandılar ve saygısızlık yaptılar. Bana sadece kulüp FIFA'dan transfer yasağı aldığında sözleşme teklifinde bulundular'' diyerek Barcelona yönetimini suçladı.

RONALDO'YA SAYGIM BÜYÜK

Cristiano Ronaldo ile aralarındaki gerilimin gerçeği yansıtmadığını savunan 33 yaşındaki futbolcu, ''Cristian ile aramdaki tüm kavgaların sorumlusu basındı. İnsanlar ona karşı düşüncelerimi bilmiyor ama ona büyük saygı duyuyorum. Basın onun hakkındaki sözlerimi çarpıtarak satmayı tercih etti. Ronaldo da bundan etkilendi ve Ballon d'Or galasında benimle selamlaşmadı'' ifadeleriyle kendisini savundu.

BAĞIMSIZLIK FİKRİ YANLIŞ

Katalan halkının bağımsızlık talebiyle ilgili görüşlerini de aktaran Dani Alves, ''İspanya'da geçirdiğimi süreç içerisinde insanlarla politika hakkında konuştum ve Katalunya için bağımsızlık dalgasında son yıllarda gözle görülür bir artışa şahit oldum. 8 yıl boyunca Katalunya'da yaşadım ve bağımsızlık fikrinin yanlış olabileceğini düşünüyorum. Eğer İspanya ve Katalunya birbirinden ayrılırsa, iki taraf da kaybeder'' dedi.