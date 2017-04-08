Daphney Quaresma: Türkiye'de yaşamak paha biçilemez

Nisan sayısında kapağına Portekiz Milli Takımı ve Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma’yı taşıyan Santra dergisi deneyimli futbolcunun aile hayatını mercek altına aldı.

Geniş bir değerlendirmenin de yer aldığı dosya için eşi Daphney Quaresma, açıklamalarda bulundu.

AİLE YAŞANTILARINI ANLATTI

Başka insanların Ricardo’nun potansiyelini fark ettiğinde daha çok gururlandığını belirten Daphney Quaresma, "O çok iyi bir eş ve hepsinden önemlisi çok iyi bir baba. Maçlar nedeniyle evden ayrı kaldığı zamanları hep bizimle olmaya çalışarak telafi etmek istiyor. Onunla karton bir evde yaşasak da mutlu olurdum çünkü bizi hep özel hissettirmeye çalışırdı buna eminim" şeklinde konuştu.

"Ricardo bu ülkeye, taraftarlara ve Beşiktaş kendisine verdikleri için hayatının sonuna kadar minnettar kalacak” diyen Bayan Quaresma, büyük çocukları Ricardo’nun babası ile ilişkisi konusunda da şunları söyledi, “Ricky boy ile babasının ilişkisi inanılmaz özel ve güzel. O çok özel bir çocuk ve babasını rol model alıyor, babasıyla çok gurur duyuyor ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Alışverişe de beraber çıkarız genelde, birlikte kaliteli zaman geçirmek son derece önemli." dedi.

Ricardo’nun maç hazırlıkları hakkında da açıklamalar yapan Daphney Quaresma, "O’nun için en önemlisi erken yatmak ve mümkün olduğunca antrenmanların dışında bedenini ve zihnini dinlendirmek. Çünkü sakin dinlenmiş ve huzurlu olmaya çok önem verir. Başarılı olmak için zihinsel ve bedensel rutinimizi sağlıklı tutmamız gerektiğine inanır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÖZEL BİR YER"

Bayan Quaresma’nın, "Türkiye’de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunuzu hep ifade ediyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz?” Sorusuna yanıtı ise şöyle;

"Türkiye ve Türk halkı her zaman bizim kalbimizde çok özel yerde olacak. Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren bizi sevgiyle karşılamaları ve verdikleri desteği asla unutamam. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir sevgiyle karşılaşmadık. Bu paha biçilemez bir şey." dedi.