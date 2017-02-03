Ensonhaber.com'a dön

Darüşşafaka 25 sayı farkı koruyamadı

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, üçüncü çeyrekte 25 sayı farkla öne geçtiği maçta, Armani Milano'ya 89-87 yenildi.

Yorum Yap

Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaştı. Daçka karşılaşmadan 89-87 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti.

25 SAYI FARKI KORUYAMADI

Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı. 

Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM