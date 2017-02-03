Darüşşafaka 25 sayı farkı koruyamadı

Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaştı. Daçka karşılaşmadan 89-87 mağlup ayrıldı.
Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti.
25 SAYI FARKI KORUYAMADI
Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.