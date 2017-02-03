Darüşşafaka 25 sayı farkı koruyamadı

Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, F.Bahçe-Beşiktaş-Trabzonspor arasında krize neden olan Mehmet Ekici transferini Olcay Şahan üzerinden değerlendirdi.

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1 dakika oynamadı 1 milyon TL kazandı

Galatasaray'a Ünal Aysal döneminde gelen ve 2 yıldır 1 dakika bile oynamayan Endogan Adili, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon TL kazandı.