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Darüşşafaka Doğuş Avrupa'da Barcelona'yı yendi

THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, evinde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş Avrupa'da Barcelona'yı yendi
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Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 13. galibiyetini alırken, Barcelona Lassa 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona Lassa, üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen sonraki dakikalarda Darüşşafaka Doğuş, Anderson ile farkı eritse de konuk ekip çeyreği 13-11 üstün tamamladı.

Maçın ikinci periyoduna Zizic ve Clyburn'ün sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada 19-15'lik üstünlük yakaladı. Etkili oyununu devam ettiren Darüşşafaka Doğuş, Birkan Batuk ve Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-17. Kalan bölümde rakibine fazla sayı şansı tanımayan yeşil-siyahlılar, hücumda Harangody ile oldukça iyi bir performans sergileyerek devre arasına 43-22 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına Perperoglou ve Claver'ın isabetleriyle iyi başlayan İspanya temsilcisi, 25. dakikada farkı 14 sayıya indirdi: 46-32. Kalan bölümde Perperoglou ve Claver ikilisiyle skor üretmeye devam eden Barcelona Lassa karşısında ev sahibi ekip, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve final periyoduna 53-42 üstün girdi.

Final periyoduna karşılıklı basketlerle girilirken Darüşşafak Doğuş, Birkan Batuk'un pota altından ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 35. dakikada üstünlüğünü (59-47) devam ettirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Clyburn ve Zizic ile iyi savunma yapan Darüşşafaka Doğuş, 67-56 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş: 67 - Barcelona Lassa: 56

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Petri Mantyla (Finlandiya), Robert Vyklicky (Çekya)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 11, Wanamaker 7, Clyburn 15, Moerman 2, Zizic 10, Furkan Aldemir, Harangody 7, Birkan Batuk 8, Anderson 7

Barcelona Lassa: Rice 7, Oleson 3, Perperoglou 16, Claver 8, Tomic 8, Faverani 2, Vezenkov 2, Eriksson 3, Renfroe 3, Koponen 4

1. Periyot: 11-13

Devre: 43-22

3. Periyot: 53-42

5 faulle çıkan: 38.10 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)

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