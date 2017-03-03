Darüşşafaka Doğuş Avrupa'da Panathinaikos'u yendi

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 12. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos Superfoods ise 10. kez yenildi.



Karşılaşmaya Clyburn ve Anderson'un kaydettiği basketlerle etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Panathinaikos Superfoods, Bourousis'in ürettiği sayılarla 8. dakikada beraberliği yakaladı: 11-11. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin kalan bölümü 17-17 eşitlikle tamamlandı.



Mücadelenin ikinci periyoduna Wanamaker'ın serbest atış çizgisinden ve pota altından bulduğu isabetlerle başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada yeniden öne geçti: 22-17. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 17. dakikasında Panathinaikos Superfoods, Bourousis ve James'in üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 33-26'lık üstünlük yakaladı. Kalan bölümde çok iyi savunma yapan ve Wanamaker ile skor üreten Darüşşafaka Doğuş, devre arasına 35-33 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Zizic'in skorer oyunuyla 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-36. Singleton ve Bourousis ikilisiyle 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 48-46. Maçın 3. periyodu da 53-53 beraberlikle tamamlandı.





Final periyoduna Singleton ve Rivers ile etkili başlayan Panathinaikos Superfoods, 32. dakikada 58-53'lük üstünlük sağladı. Mola dönüşü Anderson ve Clyburn ile pota altını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 35. dakikada yeniden öne geçti: 65-64. Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Wanamaker ve Clyburn'ün dış isabetleriyle çok etkili bir oyun sergileyen ve taraftarından büyük destek alan Darüşşafaka Doğuş, salondan 77-72 galip ayrıldı.



Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 24, Anderson 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Panathinaikos Superfoods'ta ise 23 sayı kaydeden Singleton mağlubiyete engel olamadı.

Darüşşafaka Doğuş: 77 - Panathinaikos Superfoods: 72

Salon: Volkswagen Arena



Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)



Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 24, Clyburn 12, Anderson 16, Moerman, Zizic 9, Furkan Aldemir, Wilbekin 2, Bertans 12, Birkan Batuk, Harangody 2



Panathinaikos Superfoods: Feldeine 6, Calathes 5, Gentile, Singleton 23, Bourousis 10, Rivers 12, James 9, Gabriel, Pappas 7



1. Periyot: 17-17



Devre: 35-33



3. Periyot: 53-53