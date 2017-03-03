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Darüşşafaka Doğuş Avrupa'da Panathinaikos'u yendi

24. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u mağlup etti.

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Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 12. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos Superfoods ise 10. kez yenildi.

Karşılaşmaya Clyburn ve Anderson'un kaydettiği basketlerle etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Panathinaikos Superfoods, Bourousis'in ürettiği sayılarla 8. dakikada beraberliği yakaladı: 11-11. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin kalan bölümü 17-17 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Wanamaker'ın serbest atış çizgisinden ve pota altından bulduğu isabetlerle başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada yeniden öne geçti: 22-17. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 17. dakikasında Panathinaikos Superfoods, Bourousis ve James'in üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 33-26'lık üstünlük yakaladı. Kalan bölümde çok iyi savunma yapan ve Wanamaker ile skor üreten Darüşşafaka Doğuş, devre arasına 35-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Zizic'in skorer oyunuyla 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-36. Singleton ve Bourousis ikilisiyle 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 48-46. Maçın 3. periyodu da 53-53 beraberlikle tamamlandı.



Final periyoduna Singleton ve Rivers ile etkili başlayan Panathinaikos Superfoods, 32. dakikada 58-53'lük üstünlük sağladı. Mola dönüşü Anderson ve Clyburn ile pota altını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 35. dakikada yeniden öne geçti: 65-64. Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Wanamaker ve Clyburn'ün dış isabetleriyle çok etkili bir oyun sergileyen ve taraftarından büyük destek alan Darüşşafaka Doğuş, salondan 77-72 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 24, Anderson 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Panathinaikos Superfoods'ta ise 23 sayı kaydeden Singleton mağlubiyete engel olamadı.

Darüşşafaka Doğuş: 77 - Panathinaikos Superfoods: 72

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 24, Clyburn 12, Anderson 16, Moerman, Zizic 9, Furkan Aldemir, Wilbekin 2, Bertans 12, Birkan Batuk, Harangody 2

Panathinaikos Superfoods: Feldeine 6, Calathes 5, Gentile, Singleton 23, Bourousis 10, Rivers 12, James 9, Gabriel, Pappas 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 35-33

3. Periyot: 53-53

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