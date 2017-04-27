Darüşşafaka Doğuş play-off'larda geriye düştü

Serinin dördüncü maçı 28 Nisan Cuma günü yine Volkswagen Arena'da oynanacak. Bu karşılaşmayı da İspanyol temsilcisi kazanması durumunda Dörtlü Final'e yükselecek ve Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Tempolu başlayan maçta iki takım da karşılıklı basketler buldu ve ilk 4 dakika 9-9'luk eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra kontrolü eline alan ve rakibini top kayıplarına sürükleyen Real Madrid, 8. dakikada farkı 14'e kadar yükseltti: 11-25. İlk çeyrek İspanyol temsilcisinin 26-17'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Zizic'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, 12. dakikada farkı 5'e (20-26) kadar düşürdü. Carroll'ın üst üste basketleriyle farkı açmaya başlayan Real Madrid, 15. dakikayı 34-22 önde geçti. Llull'ün 3 sayılık basketiyle 18. dakikada farkı 14'e (27-41) yükselten Real Madrid, soyunma odasına 46-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe dış şutlarda etkili başlayan Real Madrid, 25. dakikada farkı 18'e (37-55) kadar yükseldi ve rakibine molayı aldırdı. Molada 8-0'la dönen ve 26. dakika içinde farkı 10'a (45-55) indiren ev sahibi ekip buna rağmen rakibini dış şutlarda durdurmayı başaramadı. Çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala farkı 19'a yükselten (49-68) Real Madrid, final periyoduna, 70-58 önde girdi.

Final periyoduna Wanameker'in 3 sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, uzun bir süre sonra farkı tek hanelere indirdi: 61-70. Son 1.5 dakikaya Real Madrid, 5 sayılık (79-84) avantajla girmeyi başardı. Son bölümde Darüşşafaka Doğuş'un maça ortak olmasına izin vermeyen Real Madrid, sahadan 88-81 galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Real Madrid'de 21 sayı üreten Jaycee Carroll oldu. Darüşşafaka Doğuş'ta Ante Zizic'in 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid maçında Volkswagen Arena tamamen dolarken, karşılaşmayı ünlü isimler de takip etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson maçı saha içi koltuklarından seyretti. Hutchinson maçı oğlu Noah'la izlemesi de tribündeki taraftarların ilgisini çekti. Taraftarlar maçın devre arasında Hutchinson ve oğlu Noah'la fotoğraf çektirdi.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Darüşşafaka Doğuş: 81 - Real Madrid: 88

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Milvoje Jovcic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 18, Wanamaker 17, Clyburn 7, Harangody 3, Zizic 20, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk, Moerman 11, Anderson 2, Slaughter, Bertans 3

Real Madrid: Llull 12, Doncic 13, Taylor 2, Randolph 12, Ayon 18, Draper 3, Fernandez 3, Reyes 2, Carroll 21, Hunter 2

1. Periyot: 17-26

Devre: 33-46

3. Periyot: 58-60