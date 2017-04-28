Darüşşafaka Doğuş THY Avrupa Ligi'nde elendi

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, Randolph ve Llull önderliğinde bulduğu basketlerle 4. dakikadaki ilk molaya 11-5 üstün girdi. Mola dönüşü, Wanamaker'ın skorer oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş, 5. dakikada 12-11 öne geçti. Randolph'un üç sayı çizgisinin gerisinden yaptığı atışla toparlanan İspanya temsilcisi, ilk çeyreği 24-21 önde geçti.

Müsabakanın ikinci periyoduna Harangody, Wanamaker ve Zizic'in basketleriyle giren yeşil-siyahlılar, 13. dakikada tekrar öne geçti: 28-26. Savunma sertliğini arttıran Real Madrid, Fernandez ve Thompkins'in üst üste buldukları isabetlerle oyun üstünlüğünü eline aldı ve farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 28-36. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen konuk ekip, soyunma odasına 45-38 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan misafir takım, 22. dakikada Llull'un isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 38-49. Wanamaker'ın skorer oyunuyla toparlanan Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikada Wilbekin'ın dış isabetiyle farkı 3 sayıya çekti: 49-52. Randolph ve Thompkins'in isabetleriyle Darüşşafaka Doğuş'un skoru eşitlemesine izin vermeyen İspanya temsilcisi, son dakika içerisinde Carroll'ün serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (58-68) çıkardı ve çeyreği 14 sayı farkla (72-58) önde kapattı.

Mücadelenin son periyoduna 5-0'lık seri yaparak giren konuk takım, 32. dakikada farkı 17 sayıya (60-77) taşıdı. Savunma sertliğini arttıran ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Darüşşafaka Doğuş, Bertans, Wanamaker ve Wilbekin ile isabetler buldu. Yeşil-siyahlılar, Anderson'un 28. dakikadaki basketiyle farkı 8 sayıya (74-82) kadar indirdi. Periyodun kalan bölümünde rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Real Madrid, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 25 sayı kaydeden Wanamaker oldu. Real Madrid'de ise Llull 17, Randolph ve Thompkins ise 15'er sayı kaydetti.

Öte yandan karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti.

Darüşşafaka Doğuş: 78 - Real Madrid: 89

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 25, Clyburn 11, Moerman 2, Zizic 6, Bertans 8, Anderson 10, Harangody 2, Slaughter, Birkan Batuk, Furkan Aldemir

Real Madrid: Llull 17, Doncic 11, Taylor 5, Randolph 15, Ayon 8, Draper, Carroll 12, Reyes, Fernandez 5, Hunter 1, Thompkins 15

1. Periyot: 21-24

Devre: 38-45

3. Periyot: 58-72

Beş faulle çıkan: 38.44 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)