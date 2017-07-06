Datome Fenerbahçe Doğuş'ta kalıyor

Fenerbahçe Doğuş, İtalyan basketbolcu Luigi Datome ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki skorer basketbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı ve 2019-2020 sezon sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Yeni sözleşmenin Datome ve Fenerbahçe Doğuş'a hayırlı olmasını dileyen kulüp, basketbolcuya sarı-lacivertli forma altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşaması temennisinde bulundu.

İki sene önce Fenerbahçe kadrosuna dahil olan İtalyan oyuncu, geçen sezon 33 maçta 9,2 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynadığı EuroLeague'de takımıyla şampiyonluk yaşadı.