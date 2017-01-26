Daum'dan Seba ve Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Daum, Romanya 1'inci Lig takımlarını izlemek için kamp yaptıkları Antalya'nın Serik İlçesi'ne geldi. Burada açıklamalar yapan Daum, Türk futbolu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

28. HAFTA ŞAMPİYON BELLİ OLUR

Türkiye ligini yakından takip ettiğini, Medipol Başakşehir'in çok iyi işler yaptığını vurgulayan Daum, şöyle dedi:

"İyi futbol oynuyor. Şu an Süper Lig'de en iyi futbol oynayan takım Medipol Başakşehir. Fenerbahçe kendi özelinde her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Yeni hocaları Dick Advocaat takımın başına geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Sezon başındaki karmaşık durumu düzelterek Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına soktu. Beşiktaş geçen yıl şampiyon olmuştu. Bu yıl da şampiyonluk adaylarından biri. Şenol Güneş çok iyi bir hoca. Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir kadar şampiyonluk şansı var. Galatasaray bundan önceki süreçte olduğu gibi bu yarışın içinde. Ama 28'inci haftada her şey çözümlenir ve şampiyon takım belli olur. Türkiye'de oynayan Romanya Milli Takımı oyuncularını izliyorum. Stancu çok önemli bir futbolcumuz. Rıza Çalımbay Antalyaspor'u çok iyi yerlere getirdi. Rıza hoca çok yüksek karakterli bir kişidir. İşine sadıktır. Antalyaspor'u iyi noktalara getirdi daha da iyi yerlere getirecektir. Alpay ise şu an Eskişehirspor'un başında. Alpay futbolculuk döneminde İngiltere'de ve Almanya'da oynadı. Orada kazandığı tecrübeyi Eskişehir'de futbolcularına veriyor. Rıza, Alpay ve Sergen ileriki yıllarda Türk futboluna çok katkıları olacak, iyi işler yapacaklardır."

SEBA BAMBAŞKA BİR İNSANDI, AZİZ YILDIRIM EFSANE

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, 'Çalıştırdığınız takımlar içerisinde en sevdiğiniz başkan kim' sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"İlk olarak Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba, o bambaşka bir insandı. Çok kişilikli biriydi. Almış olduğu kararlarda fazla konuşmazdı, direkt uygulanırdı. Demirören ve Serdar Bilgili kendilerine hoş kişilikleri olan insanlar. Aile ortamında çok iyi insanlardır. Aziz Yıldırım ise benim için efsane başkandır. Çünkü onun döneminde Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır."