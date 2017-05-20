David Luiz şampiyonluk sonrası 1 milyon sterlin harcadı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile şampiyonluk yaşayan savunma oyuncusu David Luiz, takım arkadaşlarına, teknik direktöre ve Rus milyarder Roman Abramovich'e toplam değeri 1 milyon sterlini aşan hediyeler aldı.

ABRAMOVİC'İ UNUTMADI

İngiliz basınında yer alan habere göre, başkent temsilcisindeki beşinci sezonunda ilk kez ligde şampiyonluk turu atan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Sunderland ile oynayacakları son maç öncesinde takım arkadaşları, teknik direktör Antonio Conte ve kulübün sahibi Abramovich'e binlerce sterlinlik hediyeler verdi.

KIYMETLİ TAŞLARDAN OLUŞAN BİLEKLİKLER ALDI

Kendisi için 18 ayar altın ve üzerinde yaklaşık 200 pırlanta taşının yer aldığı akıllı bileklik sipariş eden David Luiz, İtalyan teknik adam ve takım arkadaşları için de değeri 40 bin sterlinden başlayan bileklikler satın aldı.

Yıldız futbolcunun Rus milyarder Abramovich'e hediye ettiği bileklikte ise yaklaşık 5 milyar yaşındaki göktaşı bulunuyor.