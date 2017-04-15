Birkaç sezondur kadrosuna Avrupa'da oynamış terübeli oyuncuları katan New York City, MLS'in 6. haftasında Philadelphia'ya konuk oldu

VİLLA ORTA SAHADAN AŞIRTMA ATTI

Oyunun büyük bölümünde üstün bir futbol oynayan konuk ekip, ikinci yarının 52. dakikasında öne geçti. Ancak bu golle yetinmeyen New York City, maç bitti denilirken 90.dakikada David Villa'nın sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Savunmanın uzaklaştırdığı topu takip eden tecrübeli oyuncu rakip kalecinin önde olduğunu görünce akıllı bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve kariyerine bir güzel gol daha ekledi.

David Villa orta sahadan aşırtma gol attı - İZLE