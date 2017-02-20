David Villa'nın yumruğu video hakeme yakalandı

Amerika MLS'de sezon öncesi düzenlenen Desert Daimond Cup maçında New York City ile Houston Dynamo'nun karşı karşıya geldi. New York City forması giyen Valencia ve Barcelona'nın eski yıldızı David Villa maçta kırmızı kartla oyunda atıldı.





VİDEO HAKEM TEKNOLOJİSİ DEVREYE GİRDİ

Hakem Nima Saghafi pozisyonda önce faul verip, Villa'ya sarı kart gösterdi ancak MLS'de kullanılan video hakem teknolojisi hatırladı ve pozisyonu yeniden izledi. Saghafi pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirdi ve Villa'yı kırmızı kartla oyunda attı. David Villa pozisyonunda 3 dakika 45 saniye oyun durdu ve yıldız oyuncu kırmızı kart görmüş oldu.





Video hakem sayesinde doğru karar verilirken, oyunun bu denli uzun süre durması da bu teknolojinin oyunun heyecanını azaltacağı yönündeki görüşleri yeniden akıllara getirdi.



