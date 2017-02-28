Dayak yiyen Bursaspor kalecisinin ilk görüntüleri

Bursaspor'a yapılan saldırının ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız Bursaspor yönetimini, ardından da yeşil beyazlı futbolcularla biraraya gelerek desteklerini belirtti.

HARUN'UN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Olaylar esnasında otobüste saldırıya uğrayan ve taraftarlar tarafından tartaklanan kaleci Harun'un ilk görüntüleri de dün akşamki antrenman öncesinde ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Kasımpaşa maçı sonrası Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarma tarafından sevk edildikleri Adliye'de Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.