De Gea dünyanın en pahalısı olacak

Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmek için 1-1'in rövanşında Anderlect'i evinde ağırlayacak olan Manchester United, kalecisi De Gea'yı Real Madrid'e kaptırmak üzere.

SON ANDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Premier Lig'de beşinci sırada bulunan ancak Şmapiyonlar Ligi için UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefleyen Manchester United'da kaleci De Gea yol ayrımında.

İngiliz The Sun'ın haberine göre; Daha önce Real Madrid'e transferi son anda gerçekleşmeyen David De Gea, bu kez rekor bir ücretle İspanyol kulübüne transfer olacak.

60 MİLYON POUND

60 milyon Pound karşılığında Real Madrid'in yolunu tutacak olan De Gea, böylece dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

Haberin detaylarında bu transfere Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'un takısının da dahil olabileceği aktartılırken, De Gea'nın pop star sevgilisi Edurne'nun İspanya'da yaşıyor olmasının da transfer de etkili olacağı ifade edildi.