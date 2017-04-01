De Jong: Paramı verin yoksa sahaya çıkmam

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Hollandalı De Jong alacakları ödenmediği takdirde sahaya çıkmayacağnını yönetime bildirdi. Vatandaşı Sneijder da De Jong'un bu kararına destek verdi.

Galatasaray'da yerlilere ödemeler neredeyse 6 ay geriden gelirken, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ağır sözleşme maddeleri nedeniyle Sneijder’a en fazla 2 ay gecikmeli olarak parası ödeniyor.

İKİ HOLLANDALI İLE YOLLAR AYRILACAK

Hem Sneijder hem de Nigel de Jong’un yüksek yıllık ücretlerini ödemekte sıkıntı yaşayan Dursun Özbek yönetimi, Tudor’un mesafeli yaklaştığı iki Hollandalı futbolcuyu satarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlıyor.