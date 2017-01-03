De Jong: UEFA Kupası'nı kazanan kadroyu sayabilirm

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu De Jong, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

"UEFA KUPASI'NI KAZANAN KADROYU SAYARIM"

Ülkesi Hollanda’da çevresinde Galatasaraylı taraftarların daha çok olduğunu ifade eden De Jong, “Amsterdam’da pek çok Türk topluluğu var. Ya Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli oluyorlardı. Bu, apartman bloklarına kadar ayrılmıştı. Bu nedenle de sürekli bir rekabet oluşuyordu. Çocukken izlediğim Galatasaray maçlarını anımsıyorum. Özellikle 2000’de kazanılan UEFA Kupası serüvenini O kadronun hepsini sayabilirim. Türkler maçları seyretmek için toplanıyorlardı. Kazanırlarsa arabalarıyla sokaklarda kutlama yapıyorlardı. Her zaman ‘Cimbom’ ismini duyabiliyordunuz. Duvarlardaki grafitilerde bile ‘Cimbom’ yazıyordu. Benim mahallemde özellikle herkes Galatasaraylıydı. Annem hâlen aynı mahallede yaşıyor. Ben Galatasaray’a imza attığım an herkes çılgınlar gibi sevindi. Burada olmaktan ve arkadaşlarımı sevindirmekten çok mutluyum. Türk insanının Galatasaray ya da milli takım oynarken futbola tutkusunu ve duygularını hissedebiliyorsunuz” dedi.