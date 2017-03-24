De Jong'dan Hollanda'ya mesaj

Galatasaray'ın orta sahadaki hırçın futbolcusu De Jong, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda tekrar milli takıma seçilmek istediğini söyledi.

OYNAYACAK DURUMDAYIM

Amerika'dan tekrar Avrupa'ya döndüğünü ve göz önünde olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, ''Avrupa'ya geri döndüm ve 32 yaşındayım. Yeni bir jenerasyon var. Ama kesinlikle şimdiki jenerasyonun gerisine düşmedim. Oynayacak durumdayım. Tabii ki son karar teknik direktörün olur.'' dedi.

BENİM KAPILARIM AÇIK

De Jong, ''Benim kapılarım açık. Asla milli takıma veda etmedim, etmem de. Tek yapabileceğim futbol oynamak ve iyi performans sergilemek.'' şeklinde konuştu.

32 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Hollanda Milli Takımı formasını 81 kez giydi ve 1 de gol attı.