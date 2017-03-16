Del Bosque'ye Katalonya'dan ödül

"Blanquerna" adı altında bu yıl 19'uncusu verilen ödüller için Madrid'deki Reina Sofia Müzesi Oditoryumu'nda tören düzenlendi. Del Bosque'ye "kariyeri boyunca gösterdiği diyalog ve uzlaşıdan dolayı" verilen ödülü Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un takdim etti.

Del Bosque, teknik direktör olarak her zaman futbolcularını düşüncelerinde özgür bıraktığını, onlara saygılı olduğunu belirterek, bunun karşılığını saha içinde ve dışında gördüğünü ifade etti.

"DEL BOSQUE GİBİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Carles Puigdemont da yaptığı konuşmada Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere atıfta bulunarak, "Toleranslı, saygılı, farklılığı pozitif ve zenginleştiren bir değer olarak kabul eden, halkların sorunlarını çözmek için diyalog kuran Vicente Del Bosque gibi insanlara ihtiyacımız var. Bu ödül hiç olmadığı kadar gerekli çünkü mevcut duruma bakıldığında Katalan ve İspanyol toplumları arasında diyalog ve anlayışı iyileştirmek için çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KATALANLARIN AYRILMASI HOŞUMA GİTMEZ" DEMİŞTİ

Del Bosque, bugün bir Katalan radyosuna yaptığı açıklamada Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerle ilgili, "Benim yorum yapacağım bir konu değil ama Katalanlar'ın ayrılması hoşuma gitmez. Milli takımı çalıştırdığım dönemde de futbolcuların özgürlüklerini hiçbir şekilde kısıtlamadım." demişti.