Del Potro Avusturalya Açık'a katılmayacak

Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.

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Del Potro Avusturalya Açık'a katılmayacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Del Potro'nun  fiziksel olarak kendini hazır hissetmediğini için 16-29 Ocak tarihlerinde  düzenlenecek Avustralya Açık'ta yarışmayacağı bildirildi.

AVUSTURALYA BENİ BEKLEYEBİLİR

Bileğindeki sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl kortlardan uzak kalan  del Potro, "Tenis beni iki yıl boyunca beklediyse, Avustralya da bir yıl  bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Teniste, erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nın 2017  yılında Arjantin'de düzenleneceği için mutlu olduğunu söyleyen tenisçi, bu  durumun kendisini rahatlattığını belirtti.

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