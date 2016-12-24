Del Potro Avusturalya Açık'a katılmayacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Del Potro'nun fiziksel olarak kendini hazır hissetmediğini için 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta yarışmayacağı bildirildi.

AVUSTURALYA BENİ BEKLEYEBİLİR

Bileğindeki sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl kortlardan uzak kalan del Potro, "Tenis beni iki yıl boyunca beklediyse, Avustralya da bir yıl bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Teniste, erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nın 2017 yılında Arjantin'de düzenleneceği için mutlu olduğunu söyleyen tenisçi, bu durumun kendisini rahatlattığını belirtti.