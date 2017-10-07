Dele Alli Tottenham'da kalıyor

Real Madrid ve Manchester United gibi takımların kıskancında olan Tottenham'ın yıldız orta sahası Dele Alli'nin, İngiliz ekibiyle yeni bir sözleşme imzalayarak, transfer dedikodularına nokta koymayı planladığı kaydedildi.

TOTTENHAM GÖZDAĞI VERMEK İSTİYOR

21 yaşındaki orta saha oyuncusunun haftalık 50 bin pound olan kazancını yeni sözleşmesi ile 80 bin pound'a çıkarmayı planlayan Tottenham, bu sayede oyuncuyu isteyen büyük kulüplere de bir gözdağı vermeyi planlıyor.

İngiliz basınında son dönemde yer alan haberlerde Avrupa'nın dev kulüplerinin Alli için sırada olduğu belirtilirken, oyuncunun menejerlik şirketi ile yollarını ayırması da Tottenham'dan ayrılmayı düşündüğü şeklinde yorumlanmıştı.

Alli, geçtiğimiz sezon kulübü ile 2022 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun Tottenham'daki performansı ona İngiltere Milli Takımının da kapılarını açtı.