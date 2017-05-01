Demba Ba aylar sonra sahalara golle döndü

Medipol Başakşehir karşısında Beşiktaş’ın tek golü Demba Ba’dan geldi.

Kartal’ın devre arasında kiralık olarak Çin’den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu 78. dakikada Cenk Tosun’un yerine oyuna dahil olurken, 87. dakikada düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı.

17 TEMMUZ 2016'DA OYNAMIŞTI

Çin liginde ayağı kırılan ve yaklaşık 8,5 ay sonra resmi bir maçta forma giyen Demba Ba son olarak 17 Temmuz 2016’da sahaya çıkmıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar attığı golden sonra uzun süre Demba Ba lehine tezahürat yaptı.