Demba Ba: Bekle beni Beşiktaş

Los Angeles kentinde özel antrenörü Nabie Fofanah ile çalışan Demba Ba, sakatlığının son durumu, Türkiye ve Beşiktaş'a olan özlemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Demba Ba, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini belirterek, siyah-beyazlı taraftarlara Türkçe seslenerek, "Bekle beni Beşiktaş." dedi.

'TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM'

Türkiye’ye döneceği için büyük heyecan duyduğunu kaydeden Senegalli futbolcu, "İnşallah 10 gün içinde Türkiye’de olacağım, bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum." diye konuştu.

'YÜZDE 100 PERFORMANSLA OYNAMAK İSTİYORUM'

Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gün saydığını belirten Senegalli futbolcu, hazırlık çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, güç, hız ve teknik antrenmanların ağırlıklı olduğu yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Demba Ba, ağır bir sakatlık geçirdiğini kaydederek, "O nedenle acele etmek istemiyorum ve hazır hissettiğimde yüzde 100 bir performansla sahalara dönmeyi hedefliyorum. Çalışmalarıma Türkiye’de takımımla birlikte devam edeceğim." şeklinde konuştu.

'KATKIM OLSUN'

Beşiktaş'a dönme sürecini de değerlendiren golcü futbolcu, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'a döndüm çünkü kulübün kazanmasını istiyorum. Takımın başarılarında benim de katkım olsun istiyorum. Zaten başarılı bir sezon geçiriyorlar, bunda benim de bir payım olursa çok mutlu olacağım. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da yakından takip ediyorum. Maçları kazanıyorlar, böyle devam edip bizim iki yıl önce elde ettiğimiz başarının ötesine geçerlerse harika olacak, dileğim herkesi mutlu edecek bir sonuç almaları."