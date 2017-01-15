Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

1 UEFA'nın en riskli kulüpler listesinde F.Bahçe zirvede F.Bahçe, UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesinde zirvede yer aldı.

2 Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE Deplasmanda Villarreal ile karşılaşan Barcelona, Messi'nin 90. dakikada attığı muhteşem golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

3 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

4 Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

5 Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi Sosyal medyada Reina saldırısını öven TFF hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.

6 Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

7 Şenol Güneş'in istemediği 5 futbolcu netleşti Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadroda istemediği Olcay, Kerim, Veli, Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranmaya başlandı.

8 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

9 Olcay Şahan resmen Trabzonspor'da Olcay Şahan, basın önünde düzenlenen töreninde kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.