Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, Dudu ve Gignac gibi isimlerle görüşürken, gündemde tanıdık biri daha var.

Sezon başında kapıdan dönen ve Başkan Fikret Orman’ın, "Gelemediği için üzülüyorum" dediği Demba Ba, ocak ayında Beşiktaş'a geri dönüyor.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

ABD’de özel bir klinikte çalışmalarını sürdüren, hem tedavi gören hem de bireysel antrenörlerle idmanlar yapan Senegalli yıldız, fiziksel olarak hazır duruma geliyor. Shanghai Shenhua ile bağlarını kopartan ve bu sezon Çin Ligi’nde forma giymeyen Demba Ba, devre arasında kesin olarak sözleşmesini feshedecek ve bonservisini alıp Beşiktaş’a gelecek.

Pektemek gidecek Normal şarlarda kontratı Mayıs ayında bitecek olan Demba Ba ile Beşiktaş Yönetimi’nin 1.5 senelik mukavele yapması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncu geldikten sonra ise Mustafa Pektemek ile yollar ayrılacak. Üçüncü forvet durumunda Pektemek, Anadolu’da bir kulübe gönderilecek