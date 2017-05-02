Demba Ba: Fenerbahçe maçına hazırım

Beşiktaş'tan 2 sezon önce ayrılarak 13 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua'nın yolunu tutan Demba Ba, ara transfer döneminde takıma geri dönmüştü.
GOLLE DÖNDÜ
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan tecrübeli oyuncu, 78. dakikada dahil olduğu oyunda 87'de attığı klas golle farkı 2'ye düşüren sayıyı kaydetti. 707 gün sonra Beşiktaş formasıyla maça çıkan Ba, 717 gün sonra da Kartal'da golle tanıştı.
FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM
Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'le görüşen Demba Ba'nın, hocasından övgü aldığı bildirildi. Güneş'in, "Performansını beğendim. Kalan haftalarda sana da önemli görev düşecek." dediği Senegalli golcü, bu konuşma sırasında ilk isteğini iletti. Demba'nın, Güneş'e, "Kendimi hazır hissediyorum. Görev verirseniz Fenerbahçe karşısında da oynarım." dediği öğrenildi.
Başarılı teknik adamın, takımın golcüleri Cenk Tosun ve Aboubakar'ın inişli çıkışlı görüntülerini göz önünde bulundurup Demba'ya derbide şans verebileceği bildirildi.