Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Fox TV'de Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri programına katılan Demba Ba, dini yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demba Ba'nın programdaki sözlerinden satırbaşları şöyle:

"5 vakit namaz kılıyorum, topraktan gelenden faydalanmazsanız ruhunuzu besleyemezsiniz.

Gol atmak benim için harika duygu. Golcü, golle beslenir, aynı zamanda ailesini de bu gollerle besler. Bu yüzden de secde ederim.





"HER SABAH CAMİYE GİTMELİYİZ"

İki sezon önce şampiyon olursak taraftarlarla camiye gideceğiz diye söz vermiştim, pişmanım. Her sabah camiye gitmeliyiz.

"TARAFTARI CAMİYE ÇAĞIRIRSAM TEZAHÜRATA BAŞLAYABİLİRLER"

Bizim taraftarımız çok tutkulu, hepsini camiye çağırırsam tezahürata başlayabilirler, o zaman da işler biraz karışabilir.

"MAÇ OLSA DA ORUÇ TUTUYORUM"

Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük."