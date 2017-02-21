Demba Ba'dan geri dönüyorum mesajı

Çin'de Shanghai Shenhua forması altında ağır bir sakatlık yaşayan Senegalli golcü eski formuna kavuşmak için var gücüyle çalışıyor.

SOSYAL MEDYADAN GERİ DÖNÜŞ MESAJI

Los Angeles'da bulunan LA Main tesislerinde fizik tedavi ve futbol çalışmalarını bir arada yapan Demba Ba sık sık görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarlara dönüş mesajları gönderiyor.

Antrenman programının son etabına giren Ba, yaklaşık 6 saate yayılan çok yoğun bir programla eski gücüne kavuşmaya çalışıyor. Yapılan testlerin kontrolü sonucunda eksik noktalara yönelik özel çalışmalar uygulanan Demba Ba'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a dönmesi bekleniyor.



Demba Ba son paylaştığı fotoğrafında kendisini Star Wars filminin karakteri Darth Vader'a benzetti.