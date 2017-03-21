Demba Ba'dan Lyon analizi: Çok iyi bir takım

Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba, önceki gün Paris St. Germain- Lyon maçını tribünden takip etti.

ÇOK İYİ BİR TAKIM

PSG'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Senegalli futbolcu, Beşiktaş teknik ekibine maç ve rakip ile ilgili bir rapor verdi. Demba Ba, "Çok iyi bir rakiple eşleştik. Çok hızlı oynuyorlar bu kadar gol atmaları tesadüf değil. Çok hızlı ve seri çıkıyorlar, dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

SAVUNMADA HATA YAPMAZSAK TURU GEÇERİZ

Lyon karşısında hata yapma lükslerinin olmadığını aktaran Demba Ba, "Her an gol pozisyonuna ulaşma potansiyelleri var. Açık vermeden sonuca gitmeliyiz. Savunmada bariz hatalar yapılmazsa turu geçeriz" yorumlarını kulübe iletti.

Öte yandan Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda sakatlığını atlatan Ba'nın durumunu görnek için milli arada Astra Giurgiu ve Ümraniyespor ile hazırlık maçları alındı. Rumen ekibiyle cumartesi günü Vodafone Arena'da 15.00'te dostluk maçı oynanacak.