Demba Ba'dan Şenol Güneş'e: Hazırım hocam

Cenk Tosun kredisini tüketti. F.Bahçe derbisinde Vincent Aboubakar’ın yerine oyuna giren Tosun Paşa, yine etkisiz bir görüntü ortaya koydu.
Yenilen golde de Kjaer’in uzun top atmasına engel olamayan 25 yaşındaki forvet, ilk 11’deki yerini kaybetti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçında da Vincent Aboubakar’ı sahaya sürecek.
PERFORMANSI İYİ
Ayrıca tecrübeli hocanın kulübedeki alternatifi ise Cenk değil, Demba Ba olacak. Başakşehir maçında sonradan oyuna giren ve gol atan Senegalli oyuncu, idmanlardaki performansıyla Şenol Güneş’in gözüne girdi.
KULÜBEDEKİ GÜÇ OLACAK
Tecrübeli hoca, fiziksel olarak hazır hale gelen 31 yaşındaki forveti son 4 haftada değerlendirecek. Ba’yla görüşen Güneş, “Kendini nasıl hissediyorsun?” sorusunu yöneltti.
Senegalli ise “Hocam hazırım. Şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum. Görev verirseniz, sonuna kadar mücadele ederim” cevabını verdi.
Beşiktaş’ın patronu, Bursa maçında kulübede bekleteceği Demba Ba’yı ilerleyen dakikalarda kullanacak.