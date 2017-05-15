Demichelis futbol kariyerini sonlandırdı

Arjantinli futbolcu kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

GÜCÜM KALMADI

36 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı basın toplantısında "Dürüst olmam gerekirse, bacaklarımda futbol oynamaya devam edecek güç kalmadı." ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRA MALAGALIYIM

Kendisine destek olmak için toplantıya katılan herkese yürekten teşekkür ettiğini dile getiren Demichelis, "Malaga bana duyduğu güvenle kariyerimin bugünlere kadar uzamasında çok yardımcı oldu. Oynamaktan gurur duyduğum ve sürekli kalbimde yeri olacak bu kulüpte futbolu bırakmak benim için rüya gibi bir olay. Bundan sonra bir Malagalı olarak bu kulübe tribünlerden destek olacağım." diye konuştu.

Kariyeri boyunca River Plate, Bayern Münih, Atletico Madrid, Manchester City ve Espanyol kulüplerinde forma giyen Martin Demichelis, Arjantin Milli Takımı'nda da 51 maçta görev almıştı.