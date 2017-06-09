Makedonya maçı dönüşü uçakta gazeteci Bilal Meşe ile kavga eden Arda Turan, A Milli Takımı bırakma kararı almış ve bu olay günlerce gündemi meşgul etmişti.

TFF Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Yıldırım Demirören, Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EVET OYU YÜZÜNDEN LİNÇ EDİLDİ

Turan'ın siyasi görüşü yüzünden ağır eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Demirören, "Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır ama yaptığı bu yanlışı Arda'ya doğru şekilde göstermeliyiz, o bir dünya markası. Arda benim gibi referandumda 'Evet' oyu verdiği için linç edildi'' dedi.

Demirören: Arda'nın linç edilme nedeni referandum - İZLE