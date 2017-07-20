Denayer: Galatasaray'dan başka takıma gitmem

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray bu kez istemedi, istendi. Cim-Bom'un iki sezon önce formasını kiralık olarak giyen Jason Denayer yine sarı-kırmızılı formayı giymek için haber gönderdi.

G.SARAY'A GELMEK İSTİYOR

22 yaşındaki Belçikalı stoperin menajeri, Galatasaray ile temas kurarak, "Jason, Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu konuda son ana kadar yine bizi bekleyecek" mesajını iletti.





BAŞKA BİR KULÜBE GİTMEM

Denayer'in menajeri aracılığıyla, "Aynı hataya bir daha düşmem. Galatasaray'a geçen sezon da çok gelmek istedim ama izin vermediler. İstemeyerek de olsa Sunderland'e gittim. Bu sefer Galatasaray olmazsa başka kulübe gitmem" mesajını gönderdiği belirlendi.



Galatasaray'ın gündeminde yeni bir stoper transferi olmamasına rağmen, Denayer'in ısrarla gelmek istemesi nedeniyle planlar gözden geçirildi.

Manchester City Menajeri Guardiola'nın ABD kampına götürmesine karşın 22 yaşındaki futbolcunun burada kendine yine gelecek görmediği bildirildi.

Geçen sezon Galatasaray ile anlaşmak için son ana kadar havalimanında bekleyen ama Sunderland'a kiralanan Denayer'in bu kez Galatasaray'a gelmek için bastıracağı bildirildi.