Deniz Aytekin'e yaptırım uygulanmayacak

Geçtiğimiz hafta Camp Nou'da 6-1'lik Barcelona zaferinin ardından atılan goller kadar hakem Deniz Aytekin'in verdiği kararlar da konuşuldu.

YAPTIRIMLA KARŞILAŞMAYACAK

Maçın sonrasında Avrupa basınında Pierluigi Collina'nın Alman hakemin ipini çektiği ve UEFA'da görev aldığı süre boyunca Deniz Aytekin'e Şampiyonlar Ligi'nde görev vermeyeceği iddia edildi.

Ancak Katalan gazetesi Sport'un UEFA'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre 38 yaşındaki hakemin böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalması söz konusu deği