Deniz Türüç'e G.Saray da talip oldu

Kayserispor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç'ün talipleri artıyor.

TRABZON'UN RAKİBİ GALATASARAY

Bir süre önce Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti. Son gelen bilgilere göre ise Deniz Türüç için Galatasaray da devreye girdi. 10 numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Özellikle duran toptan attığı goller ve uzaktan sert şutları ile dikkatleri çeken Deniz Türüç'ün Kayserispor'la sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.