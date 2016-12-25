Denizlispor son dakikada kazandı

TFF 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile Giresunspor kozlarını paylaştı.

GALBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Denizlispor 33. dakikada Ömer Alp Kulga'nın golüyle öne geçerken, 45'te Volkan Okumak eşitliği getirdi. Ev sahibinde Alperen Babacan, 90'da tabelayı değiştirerek Denizlispor'u 3 puana taşıdı.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 21 yaptı. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u konuk edecek.